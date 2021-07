Snap Inc. : les investisseurs applaudissent les trimestriels

(CercleFinance.com) - L'action Snap Inc. s'envole vendredi à la Bourse de New York, le groupe technologique ayant largement battu le consensus au deuxième trimestre et dévoilé des perspectives très encourageantes.

Une heure après l'ouverture, l'action du propriétaire de l'application de partage de photos et de vidéos Snapchat gagnait plus de 22% et inscrivait de nouveaux plus hauts historiques.

Dans un communiqué publié hier soir, le groupe de Santa Monica (Californie) indique que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 23% d'une année sur l'autre pour atteindre 293 millions au deuxième trimestre.

Conséquence, son chiffre d'affaires - issu principalement des recettes publicitaires - a bondi de 116% à 982 millions de dollars, dépassant facilement le consensus qui le donnait à 845 millions.

Certes, Snap reste déficitaire avec une perte nette qui ressort à 151,6 millions de dollars sur le trimestre, contre 326 millions un an plus tôt, mais les analystes saluent des performances 'exceptionnelles' qui s'accompagnent de perspectives également meilleures que prévu.

Pour Wedbush, Snap a su tirer parti de la fièvre qui gagne actuellement le marché de la publicité en ligne pour faire adopter ses innovations-produits aux annonceurs.

Dans une note de réaction, Credit Suisse souligne que Snap pourrait se trouver à l'aube de ce qui pourrait être 'une décennie de création de valeur', Snap sachant désormais optimiser son offre publicitaire qui lui permet de cibler ses utilisateurs avec la bon message, au bon moment.