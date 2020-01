Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Snap : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 09/01/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le titre Snap s'affiche en nette hausse dans les premiers échanges à New York (+4,8%), boosté par l'analyste Jefferies qui revoit à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant à l'achat, séduit par de belles perspectives pour l'année à venir. 'Nous pensons que l'action Snap dispose de plus de marge de manoeuvre en 2020, tirée par l'accélération de la croissance des utilisateurs, en particulier à l'international, une plate-forme publicitaire améliorée entraînant une croissance de +30% du chiffre d'affaires sur 3 ans, et un chemin plus clair vers +25% des marges d'EBITDA et un FCF positif', explique le broker. Jefferies revoit ainsi à la hausse son objectif de cours sur la valeur. Celui-ci passe de 17 à 21 dollars.

Valeurs associées SNAP-A NYSE +3.99%