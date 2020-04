Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Snap : en hausse après les résultats, un broker reste neutre Cercle Finance • 22/04/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Le titre Snap avance de +25% ce mercredi, porté par une hausse du nombre d'utilisateurs et des résultats, laquelle n'a pas empêché l'analyste Susquehanna de confirmer sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, et de corriger sa cible à la marge, passant de 17 à 16 dollars. Cependant, le broker note une 'bonne exécution dans un environnement compliqué'. 'Sur la base des résultats, de la guidance et des commentaires de la direction, nous réduisons de 10% notre estimation des revenus pour 2020 et celle de l'EBITDA et du BPA de manière significative. Nous abaissons notre estimation de revenus de 2021 de 12%', indique Susquehanna.

Valeurs associées SNAP-A NYSE +27.75%