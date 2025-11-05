Snap dépasse ses estimations de revenus grâce à l'augmentation de la publicité et dévoile l'accord sur l'IA de Perplexity, les actions bondissent

Snap SNAP.N a battu l'estimation de son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi et a déclaré avoir conclu un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle dans Snapchat, ce qui a fait bondir les actions de l'entreprise de médias sociaux d'environ 23% après la cloche.

La startup Perplexity AI versera à Snap 400 millions de dollars sur un an en numéraire et en actions, avec des contributions en termes de revenus attendues à partir de 2026. L'intégration de l'IA de Perplexity offrira des réponses vérifiables aux questions des utilisateurs dans l'application Snapchat.

L'accord permet à Snap de mieux concurrencer des rivaux plus importants tels que TikTok et Facebook et Instagram, détenus par Meta META.O , qui sont actuellement les destinations préférées des annonceurs grâce à leur plus grande base d'utilisateurs.

La société mère de Snapchat s'est appuyée sur les publicités à réponse directe, conçues pour susciter des actions spécifiques telles que des téléchargements d'applications ou des visites de sites web, pour soutenir la publicité numérique, même si les campagnes de sensibilisation à la marque montrent quelques signes de faiblesse.

Le chiffre d'affaires des publicités à réponse directe a augmenté de 8 % au cours du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour les optimisations publicitaires "Pixel Purchase" et "App Purchase", qui permettent aux entreprises de cibler les utilisateurs les plus susceptibles d'effectuer un achat sur leur site web ou dans leur application.

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a augmenté de 10 % pour atteindre 1,51 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,49 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sa perte nette s'est réduite à 104 millions de dollars, contre 153 millions de dollars il y a un an.

Les utilisateurs actifs quotidiens (DAUs) de Snapchat ont augmenté de 8 % pour atteindre 477 millions dans le monde, contre une estimation de 476,3 millions.

"Snapchat s'est remis d'un problème de plateforme publicitaire au deuxième trimestre, a augmenté ses revenus auprès des consommateurs, tout en continuant à augmenter sa base d'utilisateurs", a déclaré Max Willens, analyste principal chez Emarketer.

Snap a toutefois prévenu que le nombre total d'utilisateurs pourrait diminuer au quatrième trimestre, en raison de l'évolution des priorités d'investissement et des effets anticipés de la vérification de l'âge et de l'évolution de la réglementation.

Le projet de loi australien sur l'âge minimum pour les médias sociaux , qui doit entrer en vigueur en décembre, fait partie des réglementations qui, selon Snap, devraient avoir un impact sur l'engagement des utilisateurs.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,68 à 1,71 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes tablent sur 1,69 milliard de dollars.