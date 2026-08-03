Snap dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à l'essor publicitaire lié à la Coupe du monde ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La baisse de la croissance du nombre d'utilisateurs en Amérique du Nord et en Europe se poursuit

* Les publicités à réponse directe et les outils d’IA séduisent les spécialistes du marketing

* Les grands annonceurs nord-américains affichent une dynamique en hausse

(Ajout de graphiques et mise à jour du cours de l'action au paragraphe 1)

Snap SNAP.N a dépassé lundi les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, grâce à l’augmentation des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à l’intensification des campagnes publicitaires menées par les grands annonceurs en Amérique du Nord, ce qui a fait grimper son cours de 9 % en séance prolongée.

L’accent mis par l’entreprise de réseaux sociaux sur les publicités à réponse directe, conçues pour inciter à des actions spécifiques telles que le téléchargement d’applications ou la visite de sites web, lui permet d’attirer des annonceurs sur un marché très concurrentiel.

La société mère de Snapchat propose également une suite d’outils publicitaires basés sur l’IA, Smart Campaign Solutions, destinée à automatiser les enchères, la gestion budgétaire et le ciblage d’audience.

« Après plusieurs trimestres consacrés à l’amélioration de nos produits publicitaires et de notre stratégie de commercialisation, nous avons constaté une dynamique plus favorable auprès des grands annonceurs en Amérique du Nord », a déclaré le directeur général Evan Spiegel. « Les dépenses liées à la Coupe du monde ont contribué à ces résultats au cours du trimestre, parallèlement à la vigueur persistante des petites et moyennes entreprises. »

Snap continue toutefois de faire face à une concurrence intense de la part de concurrents plus importants tels que Meta

META.O , propriétaire de Facebook et d’Instagram. Son cours de bourse a chuté d’environ 37 % depuis le début de l’année.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de l’entreprise a augmenté d’environ 5 % pour atteindre 493 millions au cours des trois mois clos au 30 juin, maintenant ainsi le même rythme de croissance que lors des deux trimestres précédents.

Elle a enregistré une baisse de près de 7 % du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en Amérique du Nord et d’environ 2 % en Europe, reflétant ainsi les performances observées au trimestre précédent dans ses deux principales régions génératrices de chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi d’environ 19 % pour atteindre 1,60 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,54 milliard, selon les données compilées par LSEG.

Snap prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,70 et 1,74 milliard de dollars, la valeur médiane se situant légèrement au-dessus de l’estimation de 1,70 milliard de dollars. La société prévoit un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 300 et 350 millions de dollars, contre une estimation de 329,9 millions de dollars.

La société a déclaré qu’elle continuait à suivre de près l’évolution du contexte juridique et réglementaire aux États-Unis et à l’international susceptible d’avoir un impact significatif sur ses activités, notamment la surveillance accrue des questions liées aux jeunes.