Snap dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à l'essor publicitaire lié à la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations au paragraphe 2)

Lundi, Snap SNAP.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une hausse des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à une intensification des campagnes publicitaires menées par les grands annonceurs en Amérique du Nord.

L'action de la société de réseaux sociaux a bondi de 9 % en séance prolongée.

L’accent mis par Snap sur les publicités à réponse directe, conçues pour inciter à des actions spécifiques telles que le téléchargement d’applications ou la visite de sites web, lui permet d’attirer des annonceurs sur un marché très concurrentiel, où des rivaux plus importants tels que Meta Platforms META.O proposent des outils basés sur l’IA pour un meilleur ciblage des utilisateurs.

La société mère de Snapchat propose « Smart Campaign Solutions », sa suite d’outils publicitaires basés sur l’IA qui automatisent les enchères, la gestion budgétaire et le ciblage d’audience, permettant ainsi aux annonceurs d’améliorer leurs résultats plus efficacement.

« Après plusieurs trimestres consacrés à l’amélioration de nos produits publicitaires et de notre stratégie de commercialisation, nous avons constaté une dynamique plus favorable auprès des grands annonceurs en Amérique du Nord », a déclaré le directeur général Evan Spiegel. « Les dépenses liées à la Coupe du monde ont contribué à ces résultats au cours du trimestre, parallèlement à la vigueur persistante des petites et moyennes entreprises. »

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a augmenté d’environ 5 % pour atteindre 493 millions au cours des trois mois clos au 30 juin, maintenant le même rythme de croissance que lors des deux trimestres précédents.

Snap a fait état d’une baisse de près de 7 % du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en Amérique du Nord et d’une baisse d’environ 2 % en Europe, reflétant les performances enregistrées au cours du trimestre précédent dans ses deux principales régions génératrices de chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi d’environ 19 % pour atteindre 1,60 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,54 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. La croissance des abonnements à Snapchat+ a également profité à l’entreprise.

Snap prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,70 et 1,74 milliard de dollars, la valeur médiane se situant légèrement au-dessus de l’estimation de 1,70 milliard de dollars. La société prévoit un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 300 et 350 millions de dollars, contre une estimation de 329,9 millions de dollars.

La société a déclaré qu’elle continuait à suivre l’évolution du contexte juridique et réglementaire aux États-Unis et à l’international susceptible d’avoir un impact significatif sur ses activités, notamment la surveillance accrue des questions liées aux jeunes.