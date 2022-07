Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Snap: croissance de 13% des revenus au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 15:17









(CercleFinance.com) - Le groupe de Santa Monica a annoncé une hausse de 13% des revenus pour atteindre 1 111 millions de dollars au 2ème trimestre 2022, par rapport à l'année précédente.



La perte nette a été de 422 millions de dollars, contre 152 millions de dollars l'année précédente. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 7 millions de dollars, contre 117 millions de dollars l'année précédente.



Le flux de trésorerie disponible était de (147) millions de dollars, contre (116) millions de dollars l'année précédente.



Snapchat revendique par ailleurs quelque 347 millions d'utilisateurs actifs au deuxième trimestre 2022, soit une augmentation de 54 millions, ou 18 %, par rapport à l'année précédente.



Le nombre d'utilisateurs a augmenté séquentiellement et en glissement annuel en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 20 $ (contre 25 $).





Valeurs associées SNAP-A AMEX 0.00% SNAP-A NYSE -33.29%