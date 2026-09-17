Snap cible les entreprises avec les outils d'IA de Salesforce et de Nvidia pour ses lunettes de réalité augmentée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, Snap a annoncé des partenariats avec des entreprises telles que Salesforce, Nvidia et Amazon Web Services afin d’intégrer des outils professionnels à ses lunettes de réalité augmentée « Specs », cherchant ainsi à répondre à la demande des entreprises pour s’implanter sur ce marché très concurrentiel.

Dévoilées en juin à un prix élevé de 2.195 dollars , les Specs constituent un pari majeur de la part de la société de réseaux sociaux dirigée par Evan Spiegel SNAP.N , dans un secteur qui attire de plus en plus d'investissements et suscite un intérêt croissant chez les consommateurs, et qui est dominé par son concurrent Meta META.O , l'un des géants de la tech.

Apple AAPL.O a toutefois obtenu des résultats mitigés dans ses efforts pour faire de son casque Vision Pro un succès grand public , ce qui souligne les défis auxquels est confronté le segment des gadgets alimentés par l’IA.

Pour stimuler ses ventes sur un marché difficile, Snap positionne ses lunettes de RA comme un outil de travail destiné aux entreprises à la recherche de solutions informatiques mains libres dans des environnements traditionnellement déconnectés des ordinateurs de bureau, tels que les usines, les points de vente et les interventions sur le terrain.

Snap a indiqué que l’éditeur de logiciels d’entreprise Salesforce CRM.N intégrerait sa plateforme d’agents IA « Agentforce » dans les Specs, permettant ainsi aux employés d’accéder aux données de l’entreprise et d’automatiser des tâches via les lunettes.

Nvidia NVDA.O fournira la technologie d’IA, permettant à Specs d’interpréter l’environnement visuel d’un employé et de récupérer les données d’entreprise pertinentes, tandis qu’Amazon Web Services AMZN.O proposera son assistant IA, permettant aux employés d’utiliser des commandes vocales pour effectuer des tâches telles que la vérification de la disponibilité des produits.

Snap n’a pas divulgué les modalités financières de ces partenariats, qui incluent notamment ceux conclus avec l’éditeur de logiciels Trifork et la société de logiciels de réalité augmentée Hololight.

Le boîtier de recharge de Specs, vendu séparément, disposera d’une connectivité mobile grâce à ses partenaires télécoms, notamment Verizon VZ.N aux États-Unis, Orange ORAN.PA en France et EE ( BT.L ) du groupe BT au Royaume-Uni.

Snap, qui a également annoncé mercredi le lancement du service d’intelligence artificielle « Specs Intelligence », avait précédemment indiqué que les livraisons des lunettes devraient débuter à la fin de l’automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

À partir du mois d’octobre, les consommateurs pourront essayer les Specs au centre commercial Westfield Century City de Los Angeles, a précisé Snap.