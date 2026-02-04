Snap annonce un chiffre d'affaires en hausse pour le quatrième trimestre, les fêtes de fin d'année stimulant les dépenses publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les annonceurs actifs de Snap augmentent de 28 % au quatrième trimestre, ce qui stimule le chiffre d'affaires

*

Le nombre d'abonnés à Snapchat+ a augmenté de 71 % pour atteindre 24 millions au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre

*

Les prévisions de revenus de Snap pour le premier trimestre excluent les revenus potentiels de l'intégration de Perplexity

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, mise à jour des actions au paragraphe 1) par Jaspreet Singh

Snap SNAP.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, alors que davantage d'annonceurs se sont tournés vers la plateforme de médias sociaux pendant les fêtes de fin d'année, ce qui a fait grimper ses actions de près de 6 % dans les échanges prolongés.

La société mère de Snapchat a déclaré que le nombre total d'annonceurs actifs sur la plateforme a augmenté de 28 % au quatrième trimestre, soulignant la force des publicités à réponse directe et la croissance de nouveaux formats publicitaires tels que les Snaps sponsorisés et les Places promues.

Les résultats ont calmé les inquiétudes des investisseurs, car les annonceurs s'appuient de plus en plus sur des plateformes telles que Meta META.O et TikTok, qui sont préférées en raison de leur plus grande base d'utilisateurs.

"La plateforme publicitaire (de Snap) a encore un long chemin à parcourir pour attirer les gros budgets des annonceurs d'entreprise", a déclaré Max Willens, analyste chez Emarketer.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,72 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,70 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise s'attend à ce que les recettes du premier trimestre se situent entre 1,50 et 1,53 milliard de dollars, soit un peu moins que les estimations de 1,55 milliard de dollars.

Les prévisions n'incluent pas les revenus issus de l'intégration de Perplexity, un accord de 400 millions de dollars annoncé l'année dernière, Snap ayant déclaré que les entreprises "n'ont pas encore convenu mutuellement d'une voie pour un déploiement plus large".

Les perspectives de la société pour le trimestre en cours, à savoir un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 170 à 190 millions de dollars, sont supérieures aux estimations de 177,9 millions de dollars, alors qu'elle s'oriente vers une croissance rentable grâce à un contrôle plus strict des coûts.

Snap a déclaré lundi avoir mis en place une vérification de l'âge au niveau de la plateforme en Australie pour se conformer à une nouvelle loi exigeant que les utilisateurs aient au moins 16 ans, ce qui a entraîné la suppression de plus de 400 000 comptes.

Snap a déclaré un bénéfice net de 45 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 9 millions de dollars un an plus tôt. Sa perte nette en 2025 a été ramenée à 460 millions de dollars, contre 698 millions de dollars en 2024.

La société a redoublé d'efforts dans le domaine des lunettes intelligentes à réalité augmentée avec le lancement de l'unité indépendante , Specs, le mois dernier, et a également diversifié ses sources de revenus en se concentrant sur son service d'abonnement Snapchat+.

Le nombre d'abonnés à Snapchat+ a augmenté de 71 % pour atteindre 24 millions au quatrième trimestre. Les utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 474 millions, mais ont diminué de 3 millions par rapport au trimestre précédent.