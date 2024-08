Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Smucker: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, JM Smucker indique abaisser ses objectifs annuels, pour ne plus attendre désormais qu'un BPA ajusté entre 9,60 et 10 dollars, ainsi qu'une croissance de ses revenus entre 8,5 et 9,5%.



Sur les trois premiers mois de son exercice 2024-25, il a vu son BPA ajusté augmenter de 10% à 2,44 dollars et son résultat opérationnel ajusté s'accroitre de 35% à 448 millions de dollars, pour des revenus en hausse de 18% à moins de 2,13 milliards.



En comparable, les ventes du groupe agroalimentaire n'ont progressé que de 1% sur un effet volume/mix d'un point, principalement attribuable aux augmentations des marques Uncrustables, Café Bustelo et Meow Mix, alors que l'effet prix s'est révélé neutre.





