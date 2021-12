Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMTPC: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Portzamparc (groupe BNP Paribas), agissant pour le compte de Vinci Concessions et Eiffage, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage (SMTPC).



Les initiateurs s'engagent irrévocablement à acquérir, au prix de 27 euros par action SMTPC, un nombre total maximum de 1.972.600 actions SMTPC non détenues par les membres du concert, représentant 33,79% du capital et des droits de vote de SMTPC.



Ils n'envisagent pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, mais ont l'intention de demander, dans les meilleurs délais à l'issue de l'offre, le transfert des actions SMTPC du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système Euronext Growth Paris.





