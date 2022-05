SMTPC: le concert Vinci-Eiffage dépasse les deux tiers information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 13:03

(CercleFinance.com) - Le concert composé de Vinci et d'Eiffage a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 mai, les seuils de deux tiers du capital et des droits de vote de SMTPC et détenir 3.987.344 actions, soit 68,31% du capital et des droits de vote de la société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions dans le cadre de l'offre publique initiée par Vinci Concessions et Eiffage. A cette occasion, Eiffage et Vinci ont tous deux dépassé individuellement le seuil du tiers du capital et des droits de vote de SMTPC.