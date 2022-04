SMTPC : activité et trafic en hausse au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

"La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 continue d'impacter le chiffre d'affaires de la société, a expliqué la SMTPC. La visibilité demeure réduite à date, l'activité restant dépendante de l'évolution du contexte sanitaire et des effets sur le trafic susceptibles de résulter de la hausse de l'inflation et du coût des carburants".

(AOF) - La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) a publié un chiffre d'affaires de 7,97 millions d'euros au cours du premier trimestre 2022, en hausse de près de 13% sur un an. Le trafic est ressorti en hausse de 12,4% par rapport à celui de l'année précédente. Comparativement à la même période en 2019 (dernière année de référence n'ayant pas été perturbée par la crise sanitaire), le trafic du premier trimestre est en diminution de 4,3%.

