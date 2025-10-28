Smithfield Foods déclare que l'augmentation des prix de vente fait grimper son chiffre d'affaires trimestriel

Smithfield annonce une hausse de 12% des prix du porc frais

L'entreprise est confrontée à des droits de douane sur ses exportations vers la Chine

Le cheptel porcin américain a baissé de 1 % au 1er septembre par rapport à l'année précédente

Smithfield Foods SFD.O , le plus grand transformateur de porc américain, a annoncé mardi une augmentation de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix de vente.

La société, filiale majoritaire de WH Group 0288.HK , basée à Hong Kong, a relevé le point médian de sa fourchette de prévisions de bénéfices annuels, ce qui a entraîné une hausse de 2,7 % de ses actions dans les premiers échanges.

Smithfield a déclaré que les prix de vente moyens de sa viande emballée, y compris le bacon, les saucisses et les hot-dogs, ont augmenté de 9,2 %, tandis que les prix de ses produits de porc frais ont bondi de 12 % en raison de la baisse de la production américaine et de la forte demande des consommateurs. Les volumes de vente sont restés stables, selon l'entreprise.

L'entreprise, qui possède certains porcs et en achète d'autres pour les transformer, a vu les prix du porc augmenter, a déclaré le directeur général Shane Smith aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

LES VENTES TOTALES ONT AUGMENTÉ DE 12,4 %

Le cheptel porcin américain a diminué de 1 % au début du mois de septembre, par rapport à l'année précédente, selon les données du gouvernement américain.

"L'augmentation du prix de vente moyen est principalement due à la hausse des coûts des matières premières", a déclaré Smithfield dans un document réglementaire.

Les ventes totales de Smithfield ont augmenté de 12,4 % pour atteindre 3,75 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 septembre, par rapport à l'année précédente. Le bénéfice trimestriel des activités poursuivies s'est élevé à 58 cents par action sur une base ajustée, contre 53 cents un an plus tôt.

Le conditionneur de viande a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel ajusté entre 1,23 milliard et 1,33 milliard de dollars, par rapport à ses prévisions antérieures de 1,15 milliard à 1,35 milliard de dollars.

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION EN BAISSE DE 5,7 %

Smithfield a cherché à réduire ses dépenses dans un contexte de hausse des coûts des matières premières et de prudence dans les dépenses de consommation. Elle a fermé une usine de saucisses aux États-Unis et supprimé des emplois cette année.

Le bénéfice d'exploitation de son plus grand segment de viandes emballées a chuté de 5,7 % au cours du trimestre, tandis que les bénéfices de la division du porc frais ont chuté d'environ 64 %.

La réduction des exportations américaines de certains sous-produits vers la Chine a limité les gains des prix de vente moyens de Smithfield pour la viande de porc fraîche, selon la société.

La plupart des produits que Smithfield expédie vers la Chine, le plus grand consommateur de porc au monde, étaient soumis à des droits de douane de 57 % au cours du trimestre, selon la société.

"Le porc frais a navigué dans un environnement tarifaire difficile", a déclaré Smith.

Les investisseurs s'attendent à ce que le président américain Donald Trump parvienne à un accord avec le président chinois Xi Jinping jeudi pour apaiser leur conflit commercial.

Smithfield a précédemment déclaré qu'elle n'exportait pas de quantités importantes de viande vers la Chine, mais qu'elle expédiait des abats, tels que des estomacs, des cœurs et des têtes de porc, que les consommateurs américains n'achètent généralement pas.