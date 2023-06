Smith & Wesson : les profits résistent mieux qu'anticipé

(AOF) - Le fabricant d'armes américain Smith & Wesson est attendu en hausse à Wall Street grâce à un repli moins important que prévu des profits. Au quatrième trimestre, clos fin avril, le groupe a généré un bénéfice net de 12,8 millions de dollars, soit 28 cents par action, contre respectivement 36,1 millions de dollars et 79 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 32 cents, soit 3 cents de mieux que prévu. Les revenus ont chuté de 20,1% à 144,8 millions de dollars alors que le marché visait 138,4 millions de dollars.

" Pour l'exercice 2024, nous nous attendons à ce que la demande des consommateurs ressemble à celle de l'exercice 2023 ; cependant, nous prévoyons une augmentation de nos expéditions compte tenu de la baisse importante des stocks dans les canaux de distribution que nous avons connue au cours de la première moitié de l'exercice précédent " a déclaré sa directrice financières, Deana McPherson.

