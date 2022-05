Smith & Wesson : hausse en vue

(AOF) - L'armurier Smith & Wesson est attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street après la tragédie dans une école au Texas. Certains consommateurs pourraient acquérir des armes avant que les Etats-Unis ne se décident peut-être, à l'aune de ce nouveau carnage, de légiférer pour encadrer le marché des armes à feu.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.