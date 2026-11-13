SMFG revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, mais met en garde contre un risque de ralentissement dans le secteur des centres de données

Le groupe financier Sumitomo Mitsui ( 8316.T ) a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours, tout en signalant un risque de ralentissement des investissements dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

SMFG a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , les portant de 1 700 milliards de yens à 1 900 milliards de yens, et a élargi son programme de rachat d’actions, la demande de crédits des entreprises locales restant forte et la hausse des taux d’intérêt nationaux ayant accru les marges sur les prêts.

Le bénéfice net du trimestre juillet-septembre s’est élevé à 501,8 milliards de yens (3,14 milliards de dollars , soit une baisse de 10 % par rapport à l’année précédente, où le groupe avait enregistré un gain de 94 milliards de yens grâce à la vente de sa participation dans la banque indienne Kotak Mahindra Bank KTKM.NS .

Un ralentissement des investissements dans les centres de données pourrait affecter l’économie japonaise et mondiale et avoir des répercussions sur les résultats de SMFG au cours des six prochains mois, a déclaré le directeur général Toru Nakashima lors d’une conférence de presse.

“Cette année, nous avons adopté des critères plus stricts en matière d’octroi de crédit pour le financement des centres de données, en nous limitant par exemple aux seuls hyperscalers présentant une excellente solvabilité”, a déclaré M. Nakashima.

Les craintes d’une surchauffe des investissements mondiaux dans les centres de données et la montée de l’opposition politique à leur construction ont entraîné une forte baisse des valeurs technologiques ces dernières semaines, les investisseurs réévaluant leur exposition aux sommes colossales qui affluent vers les infrastructures d’IA.

La démission du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, suite à des relations extraconjugales, a suscité des inquiétudes quant à la capacité du fabricant de puces à continuer de mener des projets de centres de données, alors qu’il fournit à la fois les puces et finance les infrastructures qui les entourent.

“L’impact du départ de Jensen Huang est difficile à évaluer pour l’instant, et la question de savoir si cela entraînera un ralentissement des investissements dans les centres de données dépendra de la nouvelle direction”, a déclaré M. Nakashima.

“Personnellement, je ne pense pas que leur position changera de manière significative”, a-t-il ajouté.

Le groupe bancaire a également augmenté son programme de rachat d’actions de 220 milliards de yens, portant le montant total des actions à racheter à 400 milliards de yens pour l’exercice financier se terminant en mars 2027 .

(1 dollar = 159,6400 yens)