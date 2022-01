Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP: vers une recomposition du capital information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Suite à l'évolution de la composition de l'actionnariat de SMCP au cours des dernières semaines, le conseil d'administration a considéré nécessaire d'initier une réflexion sur la recomposition de son capital en vue de stabiliser et consolider son actionnariat.



Dans ce contexte, il a décidé de mettre en place un comité ad hoc en son sein pour 'piloter la réflexion sur ce sujet, dans le strict respect de l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de l'ensemble de ses actionnaires'.



Le groupe de distribution (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) précise que ce comité ad hoc est constitué d'Orla Noonan -qui en assure la présidence-, de Natalia Nicolaidis et de Christophe Cuvillier, tous administrateurs indépendants au sens du code AFEP-MEDEF.





Valeurs associées SMCP Euronext Paris +3.90%