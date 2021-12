Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : une assemblée générale convoquée le 14 janvier information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de prêt-à-porter français SMCP, confronté à un changement de son actionnariat, a déclaré mercredi qu'il tiendrait une assemblée générale le vendredi 14 janvier. A l'agenda de la réunion figure le changement de la composition du conseil d'administration du groupe, qui détient les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Les deux résolutions à l'ordre du jour prévoient (1) la révocation de la totalité des membres du conseil représentant European TopSoho/Shandong Ruyi et (2) la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants. Ces changements avaient été demandés par GLAS, un 'trustee' qui contrôle désormais 29% du capital de SMCP, suite au défaut de l'ancien actionnaire de référence, le groupe chinois Shandong Ruyi, sur une partie de sa dette. Le titre SMCP s'inscrivait en baisse de 0,6% mercredi en début de séance à la Bourse de Paris. Il affiche encore une hausse de 56% depuis le début de l'année. Au vu du bilan affiché par le groupe et de ses dernières publications trimestrielles jugées encourageantes, les investisseurs spéculent sur un prochain rachat de la société, qui serait susceptible d'entraîner une réorientation stratégique.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -2.49%