SMCP : une assemblée générale bientôt convoquée

(CercleFinance.com) - Le groupe de prêt-à-porter SMCP a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'organiser prochainement une assemblée générale de ses actionnaires. Le conseil d'administration de SMCP avait d'abord décidé de ne pas accéder à la demande de GLAS, un 'trustee' qui contrôle désormais 29% du capital, portant sur la convocation d'une assemblée générale. Mais GLAS a intenté une action en référé devant le Tribunal de commerce de Paris, qui a fait droit à sa demande et désigné un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Selon des sources de marché, GLAS souhaiterait révoquer la totalité des représentants d'European TopSoho et Shandong Ruyi, les anciens actionnaires de référence, du conseil d'administration afin de pouvoir en nommer de nouveaux. Pour mémoire, GLAS, le trustee des détenteurs d'obligations convertibles de SMCP, a récupéré 29% du capital de SMCP suite au défaut du chinois Shandong Ruyi sur une partie de sa dette. SMCP indique qu'il informera le marché prochainement des modalités pratiques de réunion de cette assemblée générale.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris +0.20%