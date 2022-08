SMCP : un semestre record et des prévisions 2022 conservées

(AOF) - Le groupe textile SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) a enregistré une hausse significative de son résultat net, à 20,7 millions d'euros, au titre du premier semestre 2022, contre 0,9 million un an plus tôt. L'Ebit ajusté (+ 76 %) est de 45 millions d'euros contre 26 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires, en progression de 21,4 %, ressort à 565,4 millions d'euros.

Des résultats solides à mettre au profit d'une réelle dynamique de ventes en Europe et aux Etats-Unis en dépit de l'impact du Covid en Asie.

Le groupe a par ailleurs généré des ventes digitales stables par rapport au premier semestre 2021, se traduisant par une pénétration digitale de 22%, très supérieure au niveau prépandémie (15% en 2019).

"Nous avons pu réaliser de très bonnes performances dans toutes nos régions où les dépenses des clients locaux ont été supérieures aux niveaux prépandémiques, à l'exception de l'Asie, où nos magasins ont été temporairement fermés en raison des restrictions liées au Covid. Cela nous a permis d'atteindre un niveau record de ventes au premier semestre", a commenté Isabelle Guichot, directrice générale du groupe via un communiqué.

Côté perspectives, SMCP assure confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022 "bien que l'environnement géopolitique et macroéconomique actuel crée une certaine incertitude" et à condition que "la situation ne se détériore pas davantage."

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.