SMCP se lance en Inde, premières boutiques prévues en 2024

Le groupe textile SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, déjà présent dans 47 pays, a annoncé jeudi son arrivée sur le marché indien, où il ouvrira ses premières boutiques en 2024.

( AFP / FRED DUFOUR )

SMCP va faire "son entrée sur le marché indien via un partenariat avec le groupe Reliance Brands Limited (RBL), qui devient le distributeur exclusif des marques Sandro et Maje sur le marché", a précisé le groupe dans un communiqué.

RBL, décrit comme "le premier +retailer+ indien de marques de luxe, a conclu des partenariats exclusifs à long terme dans de nombreux secteurs avec des maisons mondialement reconnues telles que Bottega Veneta, Tiffany & Co., Valentino, Versace, Armani, Balenciaga, Boss, Zegna", selon le communiqué.

"Avec un portefeuille de plus de 90 marques, RBL exploite plus de 900 magasins physiques et autant de concessions, tous dotés d’une présence en ligne unique", poursuit SMCP.

"Ce nouveau partenariat illustre la poursuite de l’expansion de SMCP, actuellement présent dans 47 pays, dans des marchés porteurs avec un très fort potentiel de croissance. Sandro et Maje ouvriront leurs premières boutiques dans le pays en 2024", ajoute le groupe.

Fin octobre, SMCP, qui se veut le champion du "luxe accessible", avait annoncé un recul de 2% de ses ventes au troisième trimestre par rapport à la même période en 2022, en raison notamment "du ralentissement de la consommation".