SMCP : révise son objectif 2019 en raison de Hong Kong

(CercleFinance.com) - SMCP annonce la révision de son objectif 2019 de marge d'Ebitda ajusté principalement en raison de la forte détérioration du marché à Hong Kong, provoquée par une baisse importante du trafic et par des fermetures temporaires de points de vente au cours de ces dernières semaines. ' Dans les autres régions et marques, le Groupe progresse, conformément à ses attentes, affichant notamment une croissance like-for-like positive au 3ème et au 4ème trimestre (à date), ainsi qu'une croissance forte en Chine continentale ' indique le groupe. SMCP anticipe désormais pour 2019 une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 15,5% et 16,0% et confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -20.86%