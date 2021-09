Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : retour aux bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) publie un résultat net part du groupe de +0,6 million d'euros au titre du premier semestre 2021, contre -88,5 millions un an auparavant, avec un EBIT ajusté qui est passé de -29,7 à +25,2 millions d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires s'est établi à 453,3 millions d'euros, en hausse de 23,3% en organique et de 21,6% en données publiées 'en dépit de l'impact des mesures restrictives liées à la pandémie sur le premier semestre, des niveaux faibles de trafic et de tourisme'. Compte tenu des incertitudes du marché (telles que les résurgences de la Covid), le groupe spécialisé dans le luxe accessible déclare rester 'prudemment optimiste pour le second semestre 2021' et 'confiant dans son plan stratégique One Journey'.

