Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : recul de 16,7% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2020 à 08:19









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) annonce au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires de 228,7 millions d'euros, en baisse de 20,4% en organique et de 16,7% en données publiées, intégrant une contribution De Fursac à hauteur de +3,7%. Cette performance reflète l'impact de l'épidémie de Covid-19 qui a engendré la fermeture des magasins en Asie à partir de la fin du mois de janvier, puis en Europe et en Amérique du Nord mi-mars, ainsi qu'un arrêt des flux touristiques (notamment chinois). Compte tenu des incertitudes sur la durée et l'ampleur de l'épidémie, le groupe de distribution juge qu'il 'n'est pas pertinent, à ce stade, de communiquer des prévisions pour l'année 2020, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité'.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris +3.74%