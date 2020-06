SMCP: PGE de 140 millions d'euros et non-versement de dividendes en 2020 et 2021

(AOF) - Le Groupe SMCP a annoncé avoir contracté un emprunt de 140 millions d'euros garanti par l'Etat français (PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d'un an et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 années additionnelles. Cette opération a réuni un pool bancaire de 12 banques (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole IDF, LCL, HSBC, Caisse d?Epargne IDF, Commerzbank, Société Générale, Arkéa Banque, Bank of America, Bred et Crédit du Nord). SMCP s'est engagé à ne pas verser de dividendes au titre des années 2020 et 2021.

Par ailleurs, SMCP a obtenu de ses partenaires bancaires une suspension de ses covenants financiers (covenant Holiday) pour l'exercice 2020 et un assouplissement de ses covenants financiers pour l'exercice 2021 (levier d'endettement de 4,5 au 30 juin et 4 au 31 décembre).

Alors que SMCP a pu rouvrir 96% de ses magasins détenus en propre, ces nouvelles mesures, conjuguées à son plan d'actions pour réduire ses dépenses opérationnelles, ajuster ses plans de collections et favoriser le développement de ses ventes e-commerce, lui permettront de bénéficier de la flexibilité financière nécessaire pour accompagner, dans les meilleures conditions, la reprise de l'activité.

