SMCP : pénalisé par l'épidémie de coronavirus

(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) indique que ses ventes et sa rentabilité en Chine sont 'significativement impactées' par l'épidémie de conoravirus, et, 'dans une moindre mesure les autres régions du monde, en raison de la baisse des touristes chinois'. Après une 'performance solide' sur les trois premières semaines de janvier en Chine continentale, une partie importante des magasins locaux a depuis été temporairement fermée. En parallèle, ceux ouverts fonctionnent avec des horaires aménagés. Dans ce contexte, SMCP a décidé de reporter son Capital Market Day, initialement prévu le 2 avril, au 30 septembre. Il suit avec attention l'évolution de la situation et fera un nouveau point à l'occasion de ses résultats annuels, le 25 mars.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -10.74%