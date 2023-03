SMCP: Oddo confirme son conseil, des incertitudes demeurent information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 12:06

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre SMCP, avec un objectif de cours inchangé de 8 euros.



L'analyste met en avant les résultats 2022 'de très bonne facture malgré la Chine', avec un CA 2022 de 1206 ME, en hausse organique de 13,1% (oddo anticipait 13,5%, le consensus 11,4%).



Par ailleurs, l'EBIT ajusté ressort à 111 ME légèrement supérieur aux attentes (ODDO BHF 100 ME CSS à 106 ME) i.e. une marge en ligne avec 2021 à 9.2%.



'Pour 2023, le groupe prévoit une croissance Mid-to high-single digit et une progression de la marge d'EBIT ajusté', rapporte Oddo.



Oddo revient aussi sur le processus de vente des 37% du capital par GLAS (le trustee qui détient 29% du capital) et AlixPartners (le conseil qui gère les 8% nantis mais non récupérés par GLAS pour ne pas avoir à lancer une OPA).

'Un communiqué précise que l'opération n'en est qu'à un stade préliminaire et pourrait ne pas aboutir', rapporte le broker.



En effet, alors qu'une banque d'affaires de premier plan a été mandatée pour trouver un repreneur, des interrogations entourent les 16% du capital détenus par Dynamic Treasure Group, aujourd'hui gelés par décision de justice.



La situation pourrait ainsi rester figée 'car nous ne pensons pas qu'un acteur se risquerait à initier une OPA sans avoir la certitude de pouvoir ne serait-ce que théoriquement atteindre un squeeze-out, c'est à dire 90% du capital', analyse Oddo.



Néanmoins, 'le fait que le processus soit lancé indique peut-être que les créanciers ont des informations sur l'évolution de la situation des 16%, alors que de notre côté nous n'avons pas de nouvelles informations sur le sujet', conclut l'analyste.