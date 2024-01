Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: objectifs abaissés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) indique prévoir désormais une performance annuelle légèrement moins forte qu'annoncé, ses ventes au quatrième trimestre étant restées stables à taux constants, dans un contexte macroéconomique qui a continué de se détériorer.



Il anticipe désormais pour 2023 un chiffre d'affaires d'environ 1,23 milliard d'euros, soit une croissance à taux constants de +3,8% (et non plus en croissance 'moyenne à un chiffre'), et une marge d'EBIT ajusté entre 6,4 et 6,6% du chiffre d'affaires (et non plus de 7 à 9%).



En parallèle, le groupe spécialisé dans le luxe accessible a accéléré son plan d'économies au dernier trimestre 2023 et a continué de faire de sa solidité financière une priorité, avec notamment une diminution de sa dette nette à fin décembre 2023.





Valeurs associées SMCP Euronext Paris 0.00%