SMCP : nouvelle chute, un analyste baisse son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son repli aujourd'hui avec une perte de plus de 7% après une chute de -25% vendredi. Rappelons que SMCP a annoncé la révision de son objectif 2019 de marge d'Ebitda ajusté principalement en raison de la forte détérioration du marché à Hong Kong. SMCP anticipe désormais pour 2019 une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 15,5% et 16,0% et confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel. Oddo estime que ce profit warning n'est cependant pas une nouvelle aussi mauvaise que celle de Shandong Ruyi et des craintes sur son endettement. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat mais abaisse son objectif de cours à 14,10 E (contre 20,50 E).

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -9.98%