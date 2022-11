Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP: nouveau DG pour la marque Claudie Pierlot information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - SMCP, la maison-mère de Sandro et Maje, a annoncé mercredi la nomination d'Olivier Germain au poste de directeur général de sa marque de prêt-à-porter féminin Claudie Pierlot.



Agé de 51 ans et diplômé de l'Essec, Olivier Germain a notamment passé trois ans au sein de la maison Balmain, en tant que chef du département produits, après des expériences chez Tom Ford, YSL, Dior ou Alexander Mc Queen.



Citée dans un communiqué, Isabelle Guichot, la directrice générale de SMCP, salue l'expertise 'unique' du secteur de ce cadre dirigeant, ainsi que sa vision stratégique et son sens du leadership.



Olivier Germain, qui prend ses nouvelles fonctions aujourd'hui, va rejoindre le comité exécutif du groupe.



Son arrivée survient alors que la marque Claudie Pierlot fêtera ses 40 ans en 2024.





