SMCP: nomination d'une directrice générale pour Maje

(CercleFinance.com) - A la suite de la nomination d'Isabelle Guichot au poste de directrice générale de SMCP, le groupe annonce celle de Charlotte Tasset Ferrec au poste de directrice générale de sa marque Maje, à compter du 4 janvier 2022. Elle rejoint à ce titre le comité exécutif.



Elle a passé trois ans au sein du groupe Puig en tant que directrice générale mode & parfum de Nina Ricci, où elle a notamment mené le repositionnement global et la transformation de la plateforme créative, tout en redressant l'activité et la rentabilité de la marque.



Avant cela, Charlotte Tasset Ferrec a travaillé 15 ans dans le retail, dont neuf ans au Printemps en tant que chief merchandising officer pour le prêt-à-porter, la beauté et la lingerie, après différents postes chez Sephora et Gap.





Valeurs associées SMCP Euronext Paris -1.08%