SMCP : nomination d'un directeur administratif et financier

(CercleFinance.com) - SMCP, maison mère des marques de 'luxe accessible' Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, annonce la nomination de Patricia Huyghues Despointes en tant que directeur administratif et financier, et à ce titre membre de son comité exécutif.

Elle rejoint SMCP après avoir passé plus de 15 ans au sein de LVMH, dont plus de quatre ans comme directeur administratif et financier de Givenchy, accompagnant la direction générale sur sa stratégie tout en dirigeant les équipes finance, IT, juridique et audit.