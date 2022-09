Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP: mandat à un PSI pour des achats d'actions information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) indique que son conseil d'administration a décidé de confier un mandat à un prestataire de services d'investissement afin de procéder à des achats d'actions, pour couvrir le plan d'intéressement long terme de ses collaborateurs.



Ces rachats, pouvant être effectués à partir du 16 septembre et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2022, portent sur un nombre maximum de 830.000 actions à un prix qui ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par l'assemblée générale du 9 juin.





Valeurs associées SMCP Euronext Paris +1.74%