SMCP : les représentants Shandong Ruyi révoqués du conseil information fournie par AOF • 14/01/2022 à 16:53



(AOF) - L'assemblée générale de SMCP a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote. Les actionnaires ont ainsi approuvé la révocation des cinq membres du conseil d'administration représentant European TopSoho S.à r.l./Shandong Ruyi, et approuvé la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants : Christophe Chenut, Xavier Véret et Natalia Nicolaidis. Le Conseil d'administration se réunira dans les prochains jours afin notamment de désigner un nouveau président du conseil d'administration et de procéder aux modifications de la composition des comités. Comités





