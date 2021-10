Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : le défaut de l'actionnaire chinois se matérialise information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - L'action SMCP plonge de 5% mercredi après la confirmation du défaut de son actionnaire majoritaire, European TopSoho, sur un emprunt obligataire échangeable en actions SMCP. European TopSoho - qui détient 53% du capital - n'a pas procédé au remboursement de cet emprunt obligataire d'un montant de 250 millions d'euros qui était arrivé à échéance le 21 septembre dernier. Cette filiale du groupe chinois Shandong Ruyi a même laissé filer le délai de grâce qui courait jusqu'au 30 septembre (inclus) afin de remédier à ce défaut. A la connaissance de SMCP, le nombre total des actions SMCP sous-jacentes à ces obligations représente toujours autour de 37% de son capital. Après ces derniers développements, le scénario d'une OPA sur le groupe de prêt-à-porter - qui détient les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot - devient de plus en plus probable, à en croire les analystes. Dans un avis déposé auprès de l'AMF, GLAS, le 'trustee' des obligations échangeables émises par European TopSoho, revendique 34,9 millions de droits de vote correspondant à 29% des droits de vote, au titre des actions nanties, même si la propriété de ces actions n'a pas encore été transférée à GLAS. Les professionnels disent maintenant s'attendre à ce que 'trustee' nomme un mandataire en charge de vendre le bloc d'actions à un tiers, qui serait alors tenu de déposer un projet d'offre publique obligatoire en raison du niveau important de la participation en question (37%), bien supérieur au seuil de déclenchement obligatoire d'une offre, fixé à 30%. Dans une note diffusée hier, les analystes de Jefferies avaient relevé leur recommandation sur SMCP à l'achat, saluant la sortie programmée de Shandong Ruyi, qui constituait selon eux une épée de Damoclès depuis le moment de l'introduction en Bourse. Le broker américain met néanmoins en avant les quatre marques 'fortes' du groupe qui se distinguent toutes, d'après lui, sur les réseaux sociaux.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -3.98%