SMCP-L'Ebitda ajusté a chuté de 60,9% au S1 avec la crise sanitaire

4 septembre (Reuters) - SMCP SMCP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 2020 EN BAISSE DE -31,0% EN DONNÉES PUBLIÉES À 372,8 M€ * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 2020 -33,5% EN ORGANIQUE * POURSUITE DE L'AMÉLIORATION PROGRESSIVE DES VENTES EN CHINE CONTINENTALE AU COURS DU T2 2020 ; REPRISE DE LA CROISSANCE DES VENTES EN JUIN * EBITDA AJUSTÉ EN BAISSE À 55,1 M€ AU S1 2020 (141,0 M€ AU S1 2019) Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA (Bureau de Paris)

