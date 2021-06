Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : l'Assemblée générale adopte l'ensemble des résolutions Cercle Finance • 18/06/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - SMCP annonce que l'ensemble des résolutions soumises au vote a été adopté hier, à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires. L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020, ratifié la cooptation de Xiao Wang, associé chez Hillhouse Capital Group, et approuvé la nomination de Christophe Cuvillier, ex p.d.-g de la Fnac et de Conforma, en tant qu'administrateurs indépendants.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -3.30%