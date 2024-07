Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: invalidation d'une cession d'un bloc au capital information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) indique que, le 12 juillet, la Haute Cour britannique a déclaré invalide la cession d'un bloc de 15,9% de son capital par European TopSoho (ETS) à Dynamic Treasure Group Ltd (DTG) en 2021.



Le groupe de luxe accessible précise que cette décision de justice a été prise sur requête de GLAS SAS (London Branch) agissant en tant que trustee au titre des obligations échangeables émises par European TopSoho.



'Une ordonnance devrait être rendue prochainement par le juge, visant à exiger la restitution de la participation de 15,9% par DTG à ETS, actuellement en liquidation au Luxembourg', ajoute la société.





Valeurs associées SMCP 2,37 EUR Euronext Paris 0,00%