SMCP : hausse de 61,1% du chiffre d'affaires au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe SMCP enregistre un chiffre d'affaires de 229,4 ME au titre du 2e trimestre, soit une variation organique de +61,1% par rapport à la même période un an plus tôt, 'grâce à une solide performance dans tous les marchés, compte tenu des fermetures de magasins et autres restrictions, du faible tourisme et d'un environnement moins promotionnel', constate le groupe française de prêt-à-porter.

L'activité par région évolue le plus fortement dans la zone Amériques (+225,3%), devant l'EMEA (+84,9%), la France (+33,7%) et l'APAC (+33,2%).

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 453,3 ME, en progression organique de 23,3%.

'Au cours du deuxième trimestre 2021, nous avons enregistré une forte dynamique dans toutes les régions, réalisé de solides progrès dans le cadre de notre stratégie du prix plein, entraînant une réduction significative de la part des ventes promotionnelles, et poursuivi l'exécution de notre feuille de route stratégique One Journey. La réouverture progressive des marchés nous amène à faire preuve d'un optimiste prudent pour le second semestre 2021, sur tous les marchés', conclut SMCP.