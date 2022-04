SMCP: hausse de 23,7% du chiffre d'affaires au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 11:33

(CercleFinance.com) - SMCP publie un chiffre d'affaires de 283 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse organique de 23,7% par rapport à la même période de l'année un an plus tôt.



En variation organique, l'activité augmente aussi bien en France (+22,7%) que dans les Amériques (+44,5%) ou encore en EMEA (+72,9%). En revanche, l'activité recule de 13,9% sur la zone APAC, impactée par les nouvelles restrictions liées à la pandémie.



SMCP fait savoir que toutes ses marques progressent: +25,9% pour Sandro, +22,1% pour Maje et +21% pour les autres marques (Claudie Pierlot et Fursac ).



'Globalement, nous avons poursuivi avec succès notre plan stratégique One Journey, avec des initiatives visant à accroître encore la désirabilité de nos marques, des ouvertures sur mesure en Europe et en Asie, et des progrès continus et significatifs dans notre stratégie full price', commente Isabelle Guichot, directrice générale de SMCP.



'Pour le reste de l'année, nous surveillons de près la situation sanitaire en APAC et nous confirmons nos objectifs financiers sous la condition que celle-ci s'améliore assez rapidement', conclut-elle.