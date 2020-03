Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : hausse de 14% du résultat net annuel Cercle Finance • 25/03/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) publie au titre de 2019 un résultat net en hausse de 14,1% à 59,4 millions d'euros, hors pénalités liées au refinancement, et un EBITDA ajusté en hausse de 1,6% à 174,2 millions, soit une marge de 15,4%. Le groupe de distribution affiche une croissance de 11,3% du chiffre d'affaires à 1.131,9 millions d'euros, en données publiées (+8,7% en organique) avec une croissance organique de 14,2% à l'international et 'une bonne résilience en France dans un marché difficile'. Compte tenu de la situation liée au Covid-19, SMCP fait part de la mise en oeuvre d'un plan d'actions et d'une trésorerie sécurisée pour affronter la crise, mais attend un chiffre d'affaires du premier trimestre en baisse d'un peu plus de 20% en données publiées.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris +9.37%