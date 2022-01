Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SMCP : European TopSoho veut le report de l'assemblée générale information fournie par AOF • 06/01/2022 à 08:23



(AOF) - SMCP a été notifiée le 5 janvier 2022 d'une assignation en tierce opposition par European TopSoho S.à r.l à son encontre et à l'encontre de Glas devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris sur requête de Glas désignant un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires de SMCP, et d'obtenir en conséquence l'ajournement de l'Assemblée Générale des actionnaires convoquée pour le 14 janvier 2022.



L'audience est prévue le 10 janvier 2022, en la forme de référé d'heure-à-heure.





