SMCP: European TopSoho demande un report de l'AG

(CercleFinance.com) - SMCP a annoncé jeudi qu'European TopSoho demandait un ajournement de l'assemblée générale prévue le 14 janvier, dans le cadre de la bataille qui porte actuellement sur l'évolution de l'actionnariat et de la gouvernance du groupe de prêt-à-porter.



Dans un communiqué, SMCP indique avoir été notifié d'une assignation en tierce opposition par European TopSoho à son encontre et à l'encontre de son nouvel actionnaire de référence, GLAS, devant le Tribunal de commerce de Paris.



L'audience, prévue le 10 janvier, prendra la forme d'un référé d'heure à heure, une procédure qui permet de réagir rapidement à une situation donnée.



L'assemblée du 14 janvier est censée acter le changement de la composition du conseil d'administration du groupe, qui détient les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac.



Les deux résolutions à l'ordre du jour prévoient la révocation de la totalité des membres du conseil représentant European TopSoho/Shandong Ruyi et la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants.



Ces changements avaient été demandés par GLAS, un 'trustee' qui contrôle désormais 29% du capital de SMCP.





