Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: entouré après un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - SMCP bondit de 12% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours porté de 3,5 à 5,6 euros sur le titre de ce groupe détenteur des enseignes Sandro, Maje et Claudie Pierlot.



'Si la conjoncture du marché du textile est difficile, SMCP se traite à des niveaux de valorisation qui ne reflètent pas ses performances opérationnelles honorables au regard du contexte', estime notamment l'analyste dans le résumé de sa note.





Valeurs associées SMCP 2,22 EUR Euronext Paris +8,05%