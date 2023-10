Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP: entouré après son point d'activité trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) bondit de 10%, après l'annonce d'un chiffre d'affaires résilient de 295 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en recul de 2% en organique, sur une base de comparaison élevée et dans un environnement dégradé.



'Notre plan d'actions porte ses fruits et ses effets devraient s'intensifier au cours du quatrième trimestre. Ainsi, nous sommes confiants quant à notre capacité à poursuivre notre trajectoire de croissance', indique la directrice générale Isabelle Guichot.



Le groupe confirme ses objectifs financiers annuels revus en septembre, à savoir une croissance moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires à taux de change constants, ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté comprise en 7% et 9%.





