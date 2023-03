SMCP : Elina Kousourna prend la direction générale de Maje

(AOF) - Le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce la nomination d’Elina Kousourna au poste de directeur général de Maje, à compter du 17 avril 2023. Elle conservera sa place au comité éxécutif du groupe SMCP et continuera d’accompagner les équipes Fursac jusqu’à l’arrivée prochaine d’une nouvelle direction générale pour la marque.

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.