SMCP: des ventes en baisse de 47% malgré la reprise en Chine

(AOF) - Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP a atteint 144,1 millions d'euros, en baisse de 47% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de 45,8%, une performance reflétant l'impact des mesures de confinement dans la plupart des pays pour une grande partie du trimestre et un arrêt des flux touristiques dans l'ensemble des régions. La France, la région EMEA et les Amériques ont reculé respectivement de 49,6%, 55,1% et 69,8%, alors que la Chine continentale a renoué avec la croissance en juin. Par ailleurs, le e-commerce a grimpé de 32%.

En organique, Sandro, Maje et la division Autres marques ont enregistré des baisses respectives de 45%, 49% et 49,1%.

Au cours de ces 12 derniers mois, les ouvertures nettes de SMCP se sont élevées à 57 magasins opérés en propre. Cela comprend 26 ouvertures nettes dans la région APAC, 27 dans la zone EMEA et 18 dans la région Amériques.

Compte tenu du niveau élevé d'incertitudes sur la durée de l'épidémie, le groupe n'a pas tenu à communiquer de prévisions pour 2020, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité.

