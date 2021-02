Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : démission d'un administrateur Cercle Finance • 24/02/2021 à 07:56









(CercleFinance.com) - SMCP annonce que Fanny Moizant a présenté sa démission de son mandat d'administrateur de la société, afin de se concentrer pleinement sur ses autres activités, en particulier le développement de Vestiaire Collective, dont elle est cofondatrice. Fanny Moizant était membre du comité de mise en candidature et de rémunération depuis l'introduction en bourse en octobre 2017. Le conseil d'administration travaillera à la nomination d'un nouvel administrateur pour la remplacer.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris 0.00%