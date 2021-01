SMCP débauche chez LVMH pour recruter son DAF

(AOF) - SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, a nommé Patricia Huyghues Despointes en tant que directeur administratif et financier après plus de 15 ans passés au sein du Groupe LVMH. Elle rejoint à ce titre le comité exécutif de SMCP. Patricia Huyghues Despointes été pendant plus de 4 ans directeur administratif et financier de Givenchy, accompagnant la direction générale sur sa stratégie tout en dirigeant les équipes finance, IT, juridique et audit.

Auparavant elle a dirigé pendant plus de 5 ans le contrôle de gestion de la branche Mode & Maroquinerie, intégrant une quinzaine de Marques.

Patricia Huyghues Despointes avait rejoint les équipes centrales de LVMH en 2004 en participant à des projets structurants en termes de financement, de fiscalité et d'acquisitions.

Agée de 44 ans, Patricia est diplômée d'HEC et de Sciences Po Paris et est titulaire du DESCF (diplôme d'études comptables et financières).

Daniel Lalonde, directeur général de SMCP, a déclaré : " Je suis ravi d'accueillir Patricia au sein du comité exécutif en tant que directeur administratif & financier. Au cours de sa longue expérience, elle a conduit les équipes des départements finance, contribuant au succès de nombreuses Marques de mode et de luxe. Son excellente connaissance de l'environnement et son expertise financière constituent des atouts majeurs qui contribueront au succès du groupe alors que nous entrons dans un nouveau chapitre de notre histoire. "

